Tributo a Secos e Molhados, Cinnamon e Rock de Galpão são as atrações do Grezz nesta semana

Nesta semana, a programação de shows do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) começa na quinta-feira (29), com Tributo a Secos e Molhados – Especial 50 anos, fazendo uma homenagem à obra de João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Matogrosso, banda que marcou história no cenário musical nos anos 1970. Idealizado pelo músico, compositor e intérprete Marcos Delfino, o espetáculo perpassa os dois primeiros álbuns da banda. O show celebra hits como O Vira, Rosa de Hiroshima, Fala e Sangue Latino. Os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 90,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Na sexta-feira (30) tem a banda Cinnamon, com clássicos do rock e do pop em sofisticados standards de jazz. A banda formada por Cezimbra Filho (bateria), Levi Gondim (teclados), Luciano Soul (voz e harmônica) e Serginho Severo (baixo) promete uma viagem musical por diversas décadas. Os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e estão disponíveis no Sympla.



No sábado (31), a Rock de Galpão sobe ao palco do espaço com lançamento do clipe Vikings do Jarau. A nova canção autoral do grupo surgiu a partir de uma conversa entre Tiago Ferraz e Túlio Urach, à beira do Rio Uruguai, onde os dois imaginavam uma embarcação viking descendo o rio. A partir dessa inspiração, Urach escreveu um poema que foi musicado por Tiago e os demais integrantes da banda compuseram os arranjos. Vikings do Jarau será lançado na sexta-feira (30) em todas as plataformas digitais.



A Rock de Galpão é formada por Tiago Ferraz (voz e guitarra), Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais), Gustavo Viegas (contrabaixo) e Guilherme Goulart (acordeom). Os ingressos variam de R$30,00 a R$70,00 no Sympla.