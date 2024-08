Odabá incentiva o Black Money e o consumo na comunidade negra na 1ª Semana do Afroempreendedor

A Associação de Afroempreendedorismo Odabá promove a 1ª Semana do Afroempreendedor em Porto Alegre, de quinta (29) a domingo (1). O evento é uma alusão ao Dia do Afroempreendedor, comemorado nesta segunda-feira (26), e pretende incentivar o Black Money – consumo na comunidade negra, com o objetivo de promover o empoderamento econômico da população negra por meio do empreendedorismo. Serão oferecidas várias atividades gratuitas para a comunidade em geral e para os associados da Casa Odabá (rua João Afredo, 782), proporcionando novas oportunidades de negócios, geração de networking, qualificação empreendedora, diminuição das crenças limitantes e valorização econômica da produção cultural afro-brasileira. São aguardados afroempreendedores, profissionais negros e a comunidade em geral. O evento é aberto, gratuito e as inscrições para cada uma das atividades propostas podem ser feitas pelo site da Odabá: www.odaba.com.br/semana-do-afroempreendedor-24. Serão mais de 30 horas de evento, com inúmeras atrações, como palestras, feiras, oficinas, rodas de samba, momentos culturais e de saúde. Entre os palestrantes convidados, está a empreendedora negra Mariana Pinto. Educadora financeira e criadora de conteúdo, ela fundou a empresa Mariana da Grana Educação Financeira em 2021, com a missão de ensinar organização financeira de maneira leve e com propósito.O nome Odabá vem da língua iorubá, e significa empresário. A palavra dimensiona a missão da associação de promover a ascensão econômica da população negra por meio do empreendedorismo. Atuando desde 2015, anteriormente como Reafro/RS, a organização impactou milhares de pessoas negras e suas famílias por meio de palestras, eventos, parcerias, consultorias e projetos, como a campanha Protocolo Zero: Fim de Jogo para o Racismo (Federação Gaúcha de Futebol), Afrontalks e Afromentoring, em parceria com o grupo Mulheres Brasil, para potencializar as mulheres negras no mercado de trabalho.