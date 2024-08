Texto-manifesto aborda violências sofridas pelas mulheres no teatro

Na quinta-feira (29), o palco do Teatro do Sesc Canoas (av. Guilherme Schell, 5340 - Canoas) recebe o espetáculo teatral Manifesto de uma mulher de Teatro, às 20h. O trabalho é da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, um dos mais tradicionais grupos teatrais gaúchos, e adapta a obra Hamlet Machine, de Heiner Müller. Concebido e estrelado por Tânia Farias, ele traça paralelo com as violências sofridas pelas mulheres em formato de texto-manifesto. A indicação etária é a partir de 18 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais a partir de R$10,00, com opção de ingresso solidário em prol de famílias atingidas pelas enchentes.Arte Sesc é um dos pilares prioritários para o Sesc/RS e tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos. Dessa forma, promove atividades culturais de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema, com uma intensa troca de experiências para ampliar o acesso à produção artística.Sinopse: O espetáculo é uma adaptação de Hamlet Machine de Heiner Müller. Partindo da personagem Ofélia, a performance traz ao centro da arena a vociferação contra as violências às quais as mulheres são continuamente submetidas. As mulheres que cruzam o caminho da atriz compõem o texto manifesto que abraça a performance de Tânia Farias, como Violeta Parra, Gioconda Belli e Magó, bailarina barbaramente violentada e assassinada em 2020 e que é homenageada pela atriz. A história pessoal da própria atriz também é parte do texto, fazendo da peça um ato político contra a violência de gênero.