Harpista russo Alexander Boldachev estreia na capital com repertório de Bach a Bowie

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe o premiado harpista e compositor russo Alexander Boldachev para um recital solo nesta quinta-feira (29), às 20h. Em sua primeira apresentação na capital gaúcha, o músico interpretará repertório que transita entre clássicos da música de concerto e diversos outros ritmos e estilos, com composições que vão de Johann Sebastian Bach a David Bowie. Os ingressos custam R$60,00 no valor inteiro e R$30,00 para quem tem direito a meia-entrada, e estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.Em passagem pelo Brasil para tocar no Rio Harp Festival, considerado o maior festival de harpas do mundo, Boldachev é considerado um dos principais harpistas de sua geração, com destaque para sua interpretação, improvisação e arranjos. Ele já se apresentou em diversos países e nas principais salas de concerto do mundo, como o Carnegie Hall em Nova Iorque, o Hall of Gaveau em Paris, o Musikverein em Viena e o Grande Salão da Filarmónica de São Petersburgo, tanto em concertos solo como em colaboração com artistas europeus e orquestras. Além das apresentações, ministra masterclasses em instituições de ensino como o Royal Conservatory em Toronto, a Juilliard School em Nova Iorque, a Royal Academy em Londres e a Ferenc Liszt Academy em Budapeste.Também conhecido pelo seu apelido Sasha, Boldachev toca harpa, piano e compõe desde os cinco anos de idade. É idealizador do Dia Mundial da Harpa, fundador do Festival de Harpa de Zurique e cofundador da comunidade LYUDÝ. Foi laureado em diversos concursos internacionais e recebeu o prêmio Prix Walo na Suíça.