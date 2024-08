Casa de Cultura Mario Quintana terá aulas gratuitas sobre arte

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) promoverá o projeto Quem disse que arte é arte?, um ciclo de três encontros que busca colocar o público em contato com as ideias que tentam definir o que é arte no passado e no presente. As aulas serão conduzidas pela artista plástica e professora Maria Helena Bernardes no Auditório Luís Cosme, da CCMQ. Os encontros são gratuitos e serão realizados nos dias 14 de setembro, 19 de outubro e 23 de novembro, das 10h às 12h30min.A oficina pretende apresentar imagens e exemplos da história do ofício ao mesmo tempo que identifica a arte no cotidiano, para traçar paralelos e responder à questão motivadora do curso. As inscrições já estão abertas para a primeira aula através do link: bit.ly/quem-disse-que-arte-e-arte. Para os próximos encontros, um novo formulário será liberado mensalmente. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected]