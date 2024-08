Rádio Ipanema FM será homenageada na festa Baila Comigo

A dupla de DJs Katia Suman e seu filho Bruno Suman seguem comandando as duas pistas e trazendo um mix dos sons mais bacanas dos 70, 80 e 90 em mais uma edição da festa Baila Comigo. A edição deste sábado (24) traz a participação especial do comunicador e DJ Cagê Lisboa, que fez parte da história da Ipanema FM. A festa começa cedo, às 19h. Os ingressos, disponíveis no Sympla, já estão no 5º e último lote e custam R$80,00 + taxas. A Rádio Ipanema ganhará homenagem na festa, com Kátia e Cagê apresentando blocos musicais como num programa de rádio.