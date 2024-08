Companhia de Ópera do RS leva sua Gala Lírica a Dois Irmãos

A Companhia de Ópera do RS (CORS) retoma sua agenda de apresentações pelo Estado com Gala Lírica, neste domingo (25), às 18h, no Espaço Cultural Antiga Matriz de Dois Irmãos (av. São Miguel, 473 - Dois Irmãos). A entrada é franca.Diferente de uma ópera, a gala lírica não possui o modo teatral, com cenários, figurinos e iluminação, focando nos cantores, que, neste espetáculo, contará com as participações de Rose Carvalho (mezzo-soprano), Rosimari Oliveira (soprano), Alex Barbosa (barítono) e João Ferreira Filho (tenor) ao piano de Patrick Menuzzi. No repertório, as obras mais conhecidas em todo mundo dos compositores Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Léo Delibes, Hofmann, Ruggero Leoncavallo, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi.Esta é a primeira apresentação da CORS fora de Porto Alegre após as enchentes, que também foi atingida pela tragédia climática e está se reerguendo. Três artistas sofreram perdas materiais – o pianista Eduardo Knob, a soprano Raquel Flores e o barítono Roger Nunez – e dezenas de outros tiveram trabalhos cancelados.