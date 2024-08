Tarde de domingo em Tons de Amor no Sesc Alberto Bins

Neste domingo (25), o Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe o show Tons de amor, da Banda Alma. No palco, Élida Santos (voz), acompanhada dos músicos Davi Moreira (violão), e Marcelo Melo (percussão), apresenta o melhor da música popular brasileira e internacional, em uma performance delicada e intimista. A apresentação acontecerá às 17h e é livre para pessoas de todas as idades.Os ingressos custam R$25,00 para usuários da Credencial Sesc nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e demais beneficiários da Lei da Meia-Entrada, e R$50,00 para o público em geral. As entradas podem ser adquiridas pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais/ ou na Unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30. Arte Sesc é um dos pilares prioritários para o Sesc/RS e tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos. Dessa forma, promove atividades culturais de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema, com uma intensa troca de experiências para ampliar o acesso à produção artística.