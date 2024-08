Artistas realizam intervenção artística sobre a luta feminista na CCMQ

Após realizar, no dia 21 de março deste ano, uma intervenção que tingiu a água da Casa de Cultura Mario Quintana de verde, o grupo de idealizadoras do projeto Verter promove agora uma ação paralela à mostra em cartaz. Desta vez, as artistas irão serigrafar imagens e emblemas feministas em lenços verdes, das 15h às 17h30min deste sábado (24). O evento acontece no Espaço Maria Lídia Magliani, no 5° andar da CCMQ (rua dos Andradas, 736), onde as fotos e vídeos da intervenção estão expostos desde abril. Depois da secagem dos lenços, eles estarão disponíveis para o público interessado. A entrada é franca.Além disso, o grupo pretende recepcionar os interessados para uma conversa sobre o tema da ação, que explora a Onda Verde, símbolo internacional da luta pelos direitos reprodutivos. O Projeto Verter é organizado pelas artistas Andressa Cantergiani, Anna Ortega, Cristina T. Ribas, Érica Saraiva, Manoela Cavalinho e Raquel Brust.