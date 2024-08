Concertos Comunitários Zaffari leva música e solidariedade à Igreja Pão dos Pobres neste domingo

Mais uma edição do Concertos Comunitários Zaffari toma forma em Porto Alegre. Dessa vez, a Orquestra Theatro São Pedro, juntamente com as solistas Kauanny Klein e Izabella Domingos, se apresenta neste domingo (25) na Igreja Pão dos Pobres (rua da República, 838). O acesso ao espetáculo, que acontece às 18h, é gratuito.O evento traz a obra Gloria, uma das mais populares do compositor italiano Antonio Vivaldi. Gloria é um hino de louvor e adoração, dividido em doze movimentos relativamente breves, que vão do brilho festivo a momentos de tristeza, contemplação e contrição. A peça foi composta em 1715, para o coro e a orquestra do Ospedale della Pietà, instituição de caridade de Veneza, onde Vivaldi trabalhou por muitos anos. A apresentação de domingo também contará com obras de Offenbach, sob regência do maestro Evandro Matté e participação especial do Coro de Câmara Clavis, na regência do maestro Lucas Alves.Kauanny Klein é compositora, instrumentista, cantora (mezzo-soprano) e pesquisadora da aprendizagem musical autorregulada. Atua em produções de ópera e concertos de Canto Lírico, além de shows autorais na música popular e regional. Izabella Domingos é bacharel em canto pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e participou de óperas junto da Orquestra Theatro São Pedro e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA).