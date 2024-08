Quarteto feminino de forró faz apresentação única em Porto Alegre no final de semana

Neste sábado (24), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe a banda carioca de forró Tocaia. O quarteto feminino, formado por Bela Ciavatta, Mari Jasca, Paloma Ronai e Renata Neves, é conhecido pelos bailes e arrasta-pés que promovem, principalmente, durante o período dos festejos juninos. A apresentação ocorre às 21h, e os ingressos custam entre R$45,00 e R$90,00, e podem ser encontrados no Sympla.



Com apenas dois anos de estrada, já tocaram com artistas como Letrux, Juliana Linhares, Vitória Rodrigues, Lucy Alves e Bebê Kramer nos shows do Baile d'A TOCAIA, projeto produzido por elas em 2023, que passa por clássicos de compositores como Dominguinhos e Luís Gonzaga, cria releituras de músicas latino-americanas como Cuarto de Tula, passeia por canções francesas traduzidas pelo grupo num forró-jazz brasileiro e suingado, e ainda inclui um repertório autoral das musicistas do grupo.