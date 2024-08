Motel Destino estreia nesta quinta-feira nos cinemas

Depois de ter sua première mundial na competição oficial de Cannes, em maio deste ano, e ter a primeira exibição em sua cidade natal de Fortaleza, Motel Destino, novo filme de Karim Aïnouz, estrelado por Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, estreia nacionalmente nesta quinta-feira (22), em mais de 150 salas espalhadas pelo país. Com produção da Gullane, filme tem distribuição pela Pandora Filmes.Primeiro filme do diretor rodado inteiramente no estado desde O Céu de Suely (2006), o longa estreia no circuito brasileiro após grande repercussão e reverência da crítica internacional no Festival de Cannes. A pré-estreia do longa abre a programação especial do aniversário de 11 anos da Porto Iracema das Artes, escola na qual surgiu o embrião do projeto. Elemento recorrente na filmografia de Aïnouz, o erotismo é o pano de fundo de Motel Destino. As cores fortes e vibrantes do litoral nordestino dão a tônica visual-narrativa da nova obra, enquanto o estabelecimento de beira de estrada que dá título ao filme é, segundo ele, o principal personagem do enredo. O longa é um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insubordinação e revolta são, não raramente, a saída possível.Motel Destino é uma produção da Cinema Inflamável e Gullane, coproduzido internacionalmente pela francesa Maneki Films e pela alemã The Match Factory, em associação com Brouhaha Entertainment e Written Rock Films (UK). O filme também é coproduzido por Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil e conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e investimento do Fundo Setorial Audiovisual e apoio institucional da ANCINE. No Brasil, o filme será distribuído pela Pandora Filmes e co-distribuido pela Gullane+, enquanto The Match Factory responde pelas vendas internacionais.SinopseSob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.