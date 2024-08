Podcast A História do Disco estreia quinta temporada nesta semana

Nesta quinta-feira (22) o podcast A História do Disco volta às plataformas de áudio para a estreia da quinta temporada do programa, que contará com a participação de Ana Frango Elétrico falando sobre seu novo álbum, Me chama de gato que sou sua, lançado em 2023. Os episódios vão ao ar semanalmente às quintas-feiras e algumas edições podem ser conferidas em vídeo pelo canal do programa no YouTube. A produção, entrevistas, roteiro e locução são de Bruna Paulin, e a edição de áudio é de Nicolly Demeneghe.



No sábado (24), o público poderá conferir presencialmente a gravação de um episódio especial com o baterista João Barone, que lança seu livro 1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso com sessão de autógrafos no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Os próximos episódios já estão confirmados e contam com entrevistas com Maria Luiza Jobim, Nilze Carvalho, Marcela Maia, Andrea Cavalheiro, Tassia Maia e Ianaê Régia. A temporada 2024 contará com 15 programas. A provocação e ponto de partida do podcast é falar sobre a relação emocional com a música através de um álbum.