João Barone lança em Porto Alegre livro sobre a história dos Paralamas

Numa noite de outubro de 1981, João Barone emprestou sua bateria para uma banda de nome engraçado fazer sua primeira apresentação, na Universidade Rural, na Zona Oeste do Rio. Faltando poucos minutos para o show, o baterista não apareceu, e coube a ele assumir as baquetas. Mais de quatro décadas depois, a história consagradora dos Paralamas do Sucesso é narrada por alguém que jamais perdeu um show da banda: João Barone. Seu livro 1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso (Editora Máquina de Livros, 416 páginas, R$89,00) será lançado neste sábado (24) no Grezz (rua Almirante Barreto, 328), a partir das 16h. A entrada é franca.

Com direito a gravação ao vivo do podcast A História do Disco, com Bruna Paulin, Barone faz um mergulho na trajetória da banda, com sinceridade e riqueza de detalhes. Ele busca na infância simples o fascínio pela bateria e lembra os primeiros passos ao lado de Herbert Vianna e de Bi Ribeiro no início dos anos 80, antes da fama: os ensaios na casa da Vovó Ondina, as tardes com os amigos na Praia de Ipanema e a gravação da demo que virou sensação na Rádio Fluminense FM.

A obra faz um passeio pela trajetória da banda ao longo de 84 capítulos. Barone fala sobre o contrato para o primeiro disco, o convívio com outros grupos da geração, as farras nas turnês pelo Brasil e o show no Rock in Rio de 1985, que mudou o patamar dos Paralamas do Sucesso. Ele revela ainda os bastidores das gravações de cada disco e como nasceram alguns dos inúmeros sucessos do trio. Barone reconstitui ambientes e diálogos, botando o leitor na cena dos acontecimentos. Ele detalha desde os contratempos em viagens até a vitoriosa carreira internacional da banda, que se tornou fenômeno na América Latina e desbravou a Europa. O livro traz também momentos delicados e de extrema emoção, especialmente ao narrar o acidente de ultraleve com Herbert, em 2001, e as semanas de agonia que se seguiram até a volta da banda.



Com prefácio de José Emilio Rondeau e orelha de Elisabete Pacheco, ambos jornalistas, 1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso traz mais de 80 imagens do acervo pessoal de Barone – quase todas inéditas –, que incluem manuscritos de letras, credenciais de shows históricos, documentos e cartazes do início da carreira.