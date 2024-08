Festa Balonê será embalada por Tenente Cascavel no Teatro do Bourbon Country

Uma festinha informal entre amigos se tornou uma das maiores baladas da capital gaúcha e completa 23 anos com edição especial nesta sexta-feira (23), no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). A atração da festa Balonê será Tenente Cascavel, banda formada pelos ícones da história da música gaúcha, ex-integrantes de duas das principais bandas da história do rock gaúcho: TNT e Os Cascavelletes. O quinteto formado por Tchê Gomes, Frank Jorge, Márcio Petracco, Paulo Arcari e Fábio Ly irão animar o público e matar a saudade dos fãs do rock gaúcho com hinos do rock'n'roll local, como Ana Banana, Jessica Rose e Sob um Céu de Blues. Os ingressos, disponíveis na plataforma uhuu.com, partem de R$90,00 + taxas. Comandando a trilha sonora da noite estará a turma de DJs residentes do projeto, Taís Scherer, Roger Lerina e Feijão. Como tradição, a setlist da Festa será recheada de sucessos dos anos 80 e 90. De Xuxa a Ramones e de Nirvana a Molejo.A história da festa Balonê começa em setembro de 2001, quando duas amigas resolveram convidar seus amigos para uma festinha no estilo sala de casa, com playlist focada nos anos 80. O evento foi um sucesso e as músicas da época agradaram. Assim nasceu a Balonê, que passou a ter edições mensais, em todo o primeiro sábado do mês, no Bar Ocidente. Em 2004, o produtor executivo Alex Hoff entra para o time, e atualmente é um dos sócios do projeto. Nesse mesmo ano, a Balonê decide dar um passo maior e arrisca um grande evento no DC Navegantes. Com um público de 4 mil pessoas - recorde da Balonê -, a noite foi marcada por uma apresentação memorável da cantora Rosana, considerada deusa dos anos 80. Ao longo desses quase 23 anos, a Balonê realizou várias edições extras da festa, em diversos bares e espaços da capital gaúcha e no interior do estado. Pelo palco da Balonê, já passaram artistas ícones dos anos 80 como Léo Jaime, Pepeu Gomes, Ritchie, Wando, Sidney Magal, Rita Cadilac e Gretchen.