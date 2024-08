Bernadete Saidelles autografa novo lançamento de poesia

Bernadete Saidelles lançará seu novo livro de poesia Se acaso faltar o juízo (Editora Bestiário, 112 páginas, R$40,00) nesta quinta-feira (22). Com coordenação editorial de Roberto Schmitt-Prym, o título terá sessão de autógrafos às 18h no Terezas Café (rua Giordano Bruno, 318). Dividido em cinco partes, todas elas abrem janelas da alma feminina: Empoderamento, Brisa de dentro, Sempre que chove em meus olhos, Mulheres unidas e Epílogo, esta última sendo um longo poema escrito como uma espécie de autobiografia em versos.



No prefácio, o poeta e professor Diego Petrarca considera que a autora "comprova na elaboração dos versos e arquitetura poética sua deliberada lírica a favor das causas e demandas femininas que se convertem num acerto temático indiscutivelmente necessário para vir à tona em nossos dias: a mulher como tema inseparável dos seus dilemas, tudo decididamente transitando com força expressiva para o nascimento do poema".



Bernadete é mãe do Bruno e do Érico, advogada, servidora pública aposentada, pós-graduada em direito público e empresária. Autora do livro No mar não tem porto seguro (poesia), Viajando pelo mundo com Detinha - Destino Veneza e Detinha brinca com folclore brasileiro (infantis).