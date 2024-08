Hard Blues Trio lança disco no Grezz nesta quinta-feira

O grupo gaúcho Hard Blues Trio retorna à capital apresentando o show de lançamento de seu novo álbum lançado pelo selo paulista Rock Company Records, Disco Blues 'N' Roll. O disco marca a entrada da banda no mercado nacional e resume toda sua trajetória fonográfica até hoje, incluindo a faixa mais recente É Pra Lá Que Eu Vou, lançada como single em 2023. Nesta quinta-feira (22), no Grezz (rua Almirante Barroso, 382), além das faixas do disco, a banda apresentará releituras de suas principais influências musicais que vão do Blues ao Rock clássico. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no Sympla a partir de R$20,00 (meia-entrada) e R$40,00 (inteiro) e os 40 primeiros espectadores a chegarem na casa têm direito a um exemplar do CD que será autografado pelos integrantes na noite do show. O show tem início às 21h.Hard Blues Trio é conhecido por combinar a essência clássica do Blues com uma abordagem contemporânea. O grupo gaúcho formado por Dani Ela (baixo e voz), Juliano Rosa (guitarra e voz) e Alexandre Becker (bateria e voz) é um dos difusores do blues rock no sul do país e vem se destacando no cenário nacional com canções que remetem aos anos 1970 com uma pegada moderna da tríade guitarra, baixo e bateria. Com mais de 10 anos de estrada, o trio já se apresentou em festivais notáveis pelo Brasil, como o Mississipi Delta Blues Festival, Noite dos Museus e Carrancas Blues. Recentemente foram destaque no programa Kiss Club da Rádio Kiss FM em São Paulo, sendo uma das primeiras bandas gaúchas a se apresentar ao vivo no programa.