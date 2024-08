Ocidente Acústico recebe Os Latinoamericanos com interpretações de compositor de sucesso

O Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960) desta quinta-feira (22) receberá a banda porto-alegrense Os Latinoamericanos, com um especial dedicado a Belchior. O show se inicia às 21h e os ingressos, disponíveis para compra no Sympla, custam a partir de R$25,00 + taxas. Desde 2016, a banda tem se destacado por sua habilidade em reinterpretar as músicas do renomado compositor cearense Belchior. Fundindo diversos gêneros musicais como rock, reggae e blues, o grupo é formado por Lico Silveira (voz), Vini Cordeiro (baixo), Marcelo Celoca (guitarra), Tiago Rafael (guitarra) e Luciano Bolobang (bateria). A banda traz uma abordagem empolgante e autêntica às icônicas canções do artista, incluindo A palo seco, Alucinação e Velha roupa colorida. Contudo, a singularidade de Os Latinoamericanos vai além das homenagens aos clássicos conhecidos; eles também exploram pérolas menos conhecidas do vasto repertório de Belchior, como Meu cordial brasileiro e Voz da América.