Supertramp Experience, tributo aprovado por Roger Hodgson, faz show no Araújo Vianna

Após o grande sucesso da turnê realizada por aqui no ano passado, o Supertramp Experience retorna ao Brasil para mais uma sequência de shows. O tributo, que homenageia o lendário grupo liderado pela dupla Roger Hodgson e Rick Davies, subirá mais uma vez ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta-feira (22) às 21h. Os ingressos, disponíveis no Sympla, partem de R$95,00. Criado pelo vocalista e tecladista francês Antoine Oheix (vocal e teclado), a banda está em atividade desde 2011 e reúne outros quatro músicos do circuito europeu: Alan Valley (guitarra), Jean-Claude Givone (baixo), David Martin (saxofone) e Stéphane Glory (bateria). Único cover reconhecido e elogiado por Hodgson, o Supertramp Experience vai fazer mais uma homenagem à altura do legado deixado pelo Supertramp, que iniciou a sua trajetória em 1970 e alcançou o seu auge de popularidade também naquela época. Breakfast in America, que comemora 45 anos em 2024, é um dos cinco discos mais vendidos de todos os tempos. No palco, o grupo executará de maneira fiel hits do tamanho de The Logical Song e School. Além dessas e de outras tantas canções de mesmo porte, a banda incluirá ainda no set-list outras faixas menos famosas e extremamente queridas pelos fãs, como Crazy, You Started Laughing e Hide in Your Shell.