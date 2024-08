Canal Brasil exibe mostra sobre a Boca do Lixo

Nesta terça-feira (20) até o dia 24 de agosto, a partir da 00h, o Canal Brasil vai exibir a Mostra Boca do Lixo com a apresentação da série Boca do Lixo: A Bollywood Tropical e doze longas-metragens estrelados por nomes como Vera Fischer, Helena Ramos e Adele Fátima. A série documental de Daniel Camargo retrata a história do movimento e entrevista diversos profissionais da época, como os produtores e artistas David Cardoso, Antonio Ciambra, Silvio de Abreu e Carlos Alberto de Nóbrega. Cada um dos cinco episódios serão exibidos a partir de terça-feira (20) até sábado, dia 24, sempre à 00h.



Na sequência, à 00h30min, na madrugada de segunda para terça-feira, o longa-metragem que abre a mostra especial é Convite ao Prazer, de Walter Hugo Khouri. Também fazem parte da mostra os longas-metragens: A Ilha dos Prazeres Proibidos, de Carlos Reichenbach; As Delícias da Vida, de Maurício Rittner; Mulher Objeto, de Silvio De Abreu; Violência na Carne, de Alfredo Sternheim; As Cangaceiras Eróticas, de Roberto Mauro; A Viúva Virgem, de Pedro Carlos Rovai; Filhos e Amantes, de Francisco Ramalho Jr.; Excitação, de Jean Garrett; À Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mojica Marins; O Bem Dotado - O Homem de Itú, de José Miziara; A Super Fêmea, de Aníbal Massaini Neto; Giselle, de Victor Di Mello; e As Seis Mulheres de Adão, de David Cardoso.



A Mostra Boca do Lixo se encerra no sábado, dia 24 de agosto, às 3h35, com o longa-metragem Histórias que Nossas Babás não Contavam, de Oswaldo de Oliveira. Toda a programação é um convite a conhecer o cinema Boca do Lixo, que começou na cidade de São Paulo, no bairro da Luz. Julio Bressane, Rogério Sganzerla, Carlos Reichenbach e José Mojica Marins foram alguns dos cineastas expoentes do movimento. Na cidade, eram localizadas importantes produtoras cinematográficas que lidavam com baixos orçamentos e a falta de apoio do governo.



Confira a programação completa:



Boca do Lixo: A Bollywood Tropical (2011) (127')

Episódios: Viagem ao Céu da Boca; Assim era a Pornochanchada; Luz, Cama, Ação; Céu de Estrelas e Fuk Fuk à Brasileira (26' cada)

De terça a sábado (20 a 24 de agosto), a partir de 00h

Direção: Daniel Camargo

Sinopse: Boca do lixo: a Bollywood tropical retrata a história da Boca do Lixo, região de São Paulo que foi responsável por até 80% da produção e distribuição do cinema brasileiro nas décadas de 1960 a 1980. A fase mais prolífera e de maior fama da Boca do Lixo é, normalmente, associada às pornochanchadas. A temática, no entanto, não foi a única abordada pelos cineastas, que criaram dramas, thrillers, westerns e aventuras, além de títulos policiais e históricos.



Rebatida: Segunda, 26/08, a partir das 23h30min







Convite ao Prazer (1980) (113')

Horário: 20/08 (segunda para terça), à 00h30min

Classificação: 18 anos

Direção: Walter Hugo Khouri

Sinopse: Casado com Ana, o dentista Luciano recebe belas garotas em seu consultório após o expediente. Ao reencontrar Marcelo, empresário que não ama mais a mulher, ele decide buscar com o amigo aventuras extraconjugais intensas. Os dois não imaginam, porém, que o ciúme das esposas pode ameaçar essa vida de prazeres.







A Ilha dos Prazeres Proibidos (1979) (96')

Horário: 20/08 (segunda para terça), às 2h25min

Classificação: 18 anos

Direção: Carlos Reichenbach

Sinopse: Uma falsa jornalista é contratada por um órgão de extrema direita e tem como objetivo eliminar pensadores subversivos.







As Delícias da Vida (1974) (83')

Horário: 20/08 (segunda para terça), às 4h05min

Classificação: 18 anos

Direção: Maurício Rittner

Sinopse: Jovem escritor vende roteiro de novela para uma emissora de TV e consegue colocar a namorada em um papel importante.







Mulher Objeto (1981) (125')

Horário: 21/08 (terça para quarta), à 00h30min

Classificação: 18 anos

Direção: Silvio de Abreu

Sinopse: Regina é uma mulher de uma família pobre e casada com um rico, Hélio. Regina tem um bloqueio com Hélio e não pode fazer sexo com ele apesar de fantasiar com todos os homens que conhece.







Violência na Carne (1981) (93')

Horário: 21/08 (terça para quarta), às 2h30min

Classificação: 18 anos

Direção: Alfredo Sternheim

Sinopse: Três criminosos escapam da prisão e invadem uma casa à beira-mar para esperar o barco de fuga. Eles subjugam quatro aspirantes a atrizes e três homens, estupram e torturam. Um dos fugitivos é um prisioneiro político idealista que se apaixona por Letícia. Quando o violento Jorge mata uma mulher acampada na praia, a polícia investiga a área.







As Cangaceiras Eróticas (1974) (96')

Horário: 21/08 (terça para quarta), às 4h05min

Classificação: 18 anos

Direção: Roberto Mauro

Sinopse: Helena, filha de um criminoso, foi criada em um internato. Quando o padre que era seu professor é morto por um grupo de foras da lei, Helena e suas amigas se reúnem em uma estranha gangue de bandidas, vagando pelo Nordeste do Brasil e forçando os homens que capturam a fazer sexo com elas.







A Viúva Virgem (1972) (100')

Horário: 22/08 (quarta para quinta), à 00h30min

Classificação: 18 anos

Direção: Pedro Carlos Rovai

Sinopse: Em Minas Gerais, o poderoso "coronel" Alexandrão se casa com a jovem e virgem Cristina e promove uma grande festa de casamento em sua fazenda. Ele come e bebe muito ao longo do dia, e em sua "primeira noite" com a noiva, morre antes de consumar o casamento. O estado civil de Cristina se torna muito incomum, sendo uma viúva virgem. Seu médico a aconselha a viajar para o Rio de Janeiro para descansar, e ela se muda com a tia para um apartamento herdado no Leme. Uma vez no Rio de Janeiro, o patife Constantino, que sabe de sua riqueza, a corteja e pede dinheiro, roupas e uma Mercedes Benz emprestados de seus amigos, fingindo ser homem de negócios. Seus amigos lançam "ações" em uma bolsa paralela, baseada e apoiada na expectativa do possível casamento de Constantino com Cristina. No entanto, o fantasma do coronel Alexandrão aparece para ela sempre que ela pretende fazer sexo com Constantino.







Filhos e Amantes (1982) (96')

Horário: 22/08 (quarta para quinta), às 2h15min

Classificação: 18 anos

Direção: Francisco Ramalho Jr.

Sinopse: Durante um fim de semana em uma casa de campo, os jovens ansiosos por emoções fortes acabam mudando de parceiro e experimentando drogas.







Excitação (1976) (90')

Horário: 22/08 (quarta para quinta), às 3h45min

Classificação: 18 anos

Direção: Jean Garret

Sinopse: Helena e Renato são um casal que deixa a cidade grande para trás para viver no conforto de uma casa de praia. Mas todos os objetos eletrônicos da nova casa parecem ter vida própria, assustando a mulher e fazendo-a parecer mais insana a cada dia que passa. Seu marido e vizinhos não acreditam em suas histórias, mas um mistério sobre a morte do antigo dono pode explicar a verdade.







À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964) (84')

Horário: 23/08 (quinta para sexta), à 00h30min

Classificação: 18 anos

Direção: José Mojica Marins

Sinopse: Um coveiro percorre a cidade em busca de uma mulher para ter um filho.







O Bem Dotado - O Homem De Itú (1978) (104')

Horário: 23/08 (quinta para sexta), às 1h55min

Classificação: 18 anos

Direção: José Miziara

Sinopse: Um camponês tímido de Itu (uma vila no Brasil onde tudo é extraordinariamente grande) é convidado a trabalhar na casa de uma mulher rica, que acaba descobrindo as qualidades escondidas (e grandes) do homem.







A Super Fêmea (1973) (101')

Horário: 23/08 (quinta para sexta), às 3h40min

Classificação: 18 anos

Direção: Aníbal Massaini Neto

Sinopse: Linda modelo é contratada para estrelar uma campanha para vender um novo produto: a pílula anticoncepcional masculina. Mas não é fácil ganhar a confiança do seu público-alvo, já que as pessoas acreditam que ela causa impotência.







Giselle (1980) (90')

Horário: 24/08 (sexta para sábado), à 00h30min

Classificação: 18 anos

Direção: Victor Di Mello

Sinopse: Giselle seduz todos os membros de sua família. Ela causa indiretamente o fracasso do casamento de seu pai, pois sua madrasta se apaixona por ela. Depois, ela tem casos com o enteado de seu pai e com o empregado da fazenda.







As Seis Mulheres de Adão (1982) (85')

Horário: 24/08 (sexta para sábado), às 2h10min

Classificação: 18 anos

Direção: David Cardoso

Sinopse: Seis mulheres se vingam de um conquistador que as enganou.







Histórias que Nossas Babás não Contavam (1979) (87')

Horário: 24/08 (sexta para sábado), às 3h35min

Classificação: 18 anos

Direção: Oswaldo de Oliveira

Sinopse: Sátira do conto de Branca de Neve, em que os sete anões mostram ao príncipe encantado que tamanho não é documento. Clara das Neves, é a filha de um rei que acaba de morrer e, em decorrência da morte do pai, seu protetor, ela passa a ser perseguida por sua madrasta, uma malvada ninfomaníaca invejosa. O caçador torna-se amante da bela princesa e sem coragem de matá-la, deixa-a na floresta, na companhia dos sete anões.