Moema Vilela apresenta a lírica de Ana Martins Marques no Instituto Ling

Considerada uma das escritoras de maior destaque da poesia brasileira contemporânea, a mineira Ana Martins Marques será tema da segunda edição deste ano do projeto Poesia no Ling. O encontro literário acontece no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quarta-feira (21) às 16h e será conduzido pela escritora e jornalista Moema Vilela, sua conterrânea, doutora em Letras e professora nos cursos de Escrita Criativa e Letras na PUCRS. Os ingressos para a atividade custam R$39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.A tarde será dedicada a estudar, ler e declamar os poemas de Ana, que exploram a relação entre linguagem e realidade, a subjetividade, a memória, o amor, a paisagem e a passagem do tempo. No evento, Moema também destacará detalhes do universo da poeta, marcado por uma grande potência imagética e a busca constante por novas formas de expressão, utilizando linguagem simples e direta, marcada por camadas de significado repletas de complexidade.