Orquestra Theatro São Pedro recebe acordeonista basco Iñaki Alberdi em apresentação que une música de concerto, tango e flamenco

A Orquestra Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) apresenta nesta quinta-feira (22) às 20h, o concerto Albéniz & Piazzolla. O espetáculo, com regência e direção artística do maestro Evandro Matté, une música de concerto com tango e flamenco, e marca a estreia em solo brasileiro do acordeonista Iñaki Alberdi, do País Basco, reconhecido por expandir o repertório do instrumento com interpretações que dialogam entre o clássico e o popular. Restam poucos ingressos no camarote lateral e nas galerias, que podem ser adquiridos no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br, com preços entre R$ 10,00 e R$ 20,00. Entre os destaques do programa, apresentado no palco principal do Theatro São Pedro, está Las Cuatro Estaciones Porteñas, conjunto de quatro composições escritas por Astor Piazzolla, que unem a formação acadêmica do músico argentino com o amor pelo tango para mostrar sua maneira de escutar o verão, o outono, a primavera e o inverno. O repertório ainda inclui outras peças marcantes do músico latino-americano responsável por revolucionar o ritmo tradicional portenho, como Adiós Nonino, Fuga y mistério e Libertango; além da execução de Astúrias, do compositor espanhol Isaac Albéniz, que explora o ritmo do flamenco da região de Andaluzia.Até o fim deste ano, a OTSP ainda realizará nove apresentações da Série Concertos Comunitários Zaffari, com entrada franca, em diferentes espaços de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo. A temporada também conta com dois concertos da Orquestra Jovem Theatro São Pedro, projeto de inclusão social que atualmente atende 120 alunos gratuitamente com o objetivo de formar cidadãos através da linguagem musical e da técnica instrumental, além de dez Concertos Didáticos Banrisul, projeto que visa apresentar o universo da música orquestral aos estudantes do Ensino Fundamental, em concertos-aula gratuitos no Theatro São Pedro.