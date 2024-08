Sala Redenção recebe a exposição Breves (E)n(co)ntro(s) e algumas derrubadas

O Grupo de Pesquisa Audiovisual Sem Destino, por intermédio do Departamento de Artes Visuais (DAV) e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS, inaugura a exposição Breves (E)n(co)ntro(s) e algumas derrubadas. O projeto conjuga dois formatos: uma sessão audiovisual única na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333), realizada nesta sexta-feira (23) às 16h, e uma mostra na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo entre os dias 26 e 30 de agosto, no Instituto de Artes da UFRGS. A programação é gratuita e aberta à comunidade em geral.A proposta surge a partir da disciplina de Laboratório de Fotografia II CHE, ministrada por Elaine Tedesco no DAV, e se constitui como uma mostra coletiva de temática livre. O evento é voltado para a apresentação de trabalhos audiovisuais, fotografias videografadas, objetos e instalações, e conta com a participação de artistas, estudantes de graduação e pós-graduação em artes da UFRGS, além do Núcleo de Fotografia da UERGS.