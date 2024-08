Espetáculo de comédia terá apresentação única no Ocidente nesta quarta-feira

O espetáculo Rayanne e Rayssa em: Aos trancos e barrancos, das cantoras-atrizes Kiti Santos e Marisa Rotenberg voltará aos palcos de Porto Alegre nesta quarta-feira (21). O show terá única apresentação como parte da programação do Projeto Espaçonave, no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha 960). Aos Trancos e Barrancos teve sua estreia em julho deste ano, na Zona Cultura, com grande aprovação do público. O espetáculo ocorre às 21h, e os ingressos estão disponíveis por R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia-entrada), na plataforma EntreAtos Divulga. O trabalho teve origem na ideia de Zé Adão Barbosa e conta com Larissa Sanguiné na direção cênica e coreográfica do trabalho. No espetáculo, as irmãs naturais de Giruá/RS se autodenominam artistas de eventos e partem em busca de uma carreira interestadual, quiçá internacional. Em cena, as irmãs Rayanne (Kiti Santos) e Rayssa (Marisa Rotenberg) interpretam, em arranjos originais, as músicas mais pedidas do público que transitam entre os estilos sertanejo, brega e pop.