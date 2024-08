Cachorrinha de 'Barba Ensopada de Sangue' rouba as atenções no Tapete Vermelho de Gramado

De Gramado

É natural que, durante o Festival de Cinema de Gramado, os olhares se voltem para os atores, atrizes, influenciadores e demais celebridades que desfilam pela Rua Coberta, rumo ao Palácio dos Festivais. Na noite de quinta-feira (15), contudo, quem atraiu todo os olhares e demonstrações de carinho do povo gramadense não foi nenhum figurão ou diva da telona, mas a simpática cachorrinha Texas Zuccolo, que interpretou a pet Beta em Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba. Conduzida por seu tutor e adestrador, o animal mostrou desenvoltura no momento de glamour, e posou cheia de elegância para fotos ao lado do Kikito. Mais tarde, subiu junto com o resto da equipe do longa ao palco do Palácio dos Festivais, e pôde assistir a si mesma na tela, durante a exibição em Gramado que marcou a estreia do filme no Brasil.