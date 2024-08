Um mergulho na etnomusicologia do samba

Neste sábado (17), a partir das 16h, o Bar do Floriano (rua João da Costa, 69) no Morro São José, será palco de um festival que celebra a rica história do samba em Porto Alegre. Com entrada franca e patrocínio do Fumproarte e apoio da TVE e FM Cultura, o evento reunirá grandes nomes da música, como Luiza Hellena, Durque Costa Cigano e Alemão Charles. Sob o comando dos músicos e etnomusicólogos Mauro Moura e Paulinho Parada, o evento Mauro Moura e Paulinho Parada: etnomusicologia do samba em Porto Alegre promete uma imersão profunda no universo do samba. A etnomusicologia, área de estudos que analisa a música em seu contexto cultural, social e histórico, será o fio condutor do festival. Ao explorar a relação entre a música e as identidades étnicas, o evento busca valorizar a diversidade cultural e a importância da preservação da memória musical. Além dos artistas já mencionados, o público poderá conferir apresentações de Alequis do Cavaco, Alameda do Samba e outros talentos da cena musical porto-alegrense.