Alceu Valença divide palco com orquestra em novo espetáculo em Porto Alegre

Alceu Valença, um dos artistas mais importantes da música brasileira, voltará a Porto Alegre com o seu novo espetáculo. Acompanhado pela Orquestra Ouro Preto, o cantor pernambucano vai trazer ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (17) o concerto Valencianas II, em que interpreta os diversos sucessos da sua trajetória com uma roupagem até então inédita, baseada em arranjos orquestrais. O evento acontece às 21h e os ingressos já estão no terceiro lote, a partir de R$160,00 no Sympla. Concebido em 2010 para celebrar as quatro décadas de carreira de Alceu, Valencianas foi idealizado pelo diretor Paulo Rogério Lage, juntamente com o maestro Rodrigo Toffolo. O projeto, que venceu o Prêmio da Música Brasileira em 2015, ganhou um novo capítulo em 2022, quando saiu o CD/DVD Valencianas II: Ao Vivo em Portugal. O registro conta com um repertório remodelado e faixas que não fizeram parte do primeiro disco, como Dia Branco e Como Dois Animais. Com shows lotados tanto aqui como no exterior, o espetáculo também trará para o palco outras canções memoráveis da MPB, como La Belle de Jour, Anunciação e Tropicana.