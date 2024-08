Princesa de um reino distante

Baseado na obra de Paula Pimenta, Princesa Adormecida chega às telonas trazendo um conto de fadas contemporâneo em torno de Rosa (Pietra Quintela), uma adolescente como qualquer outra, que quer viver com liberdade e independência. Nessa releitura de Bela Adormecida, ela vive com três tios, Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern), que a protegem a todo custo, sem que ela entenda muito o motivo. Rosa leva uma vida comum, que muda totalmente de rumo quando ela descobre que a história que escuta desde pequena sobre uma menina chamada Áurea é, na verdade, a sua própria história, e que uma vilã está em busca de seu paradeiro para executar sua vingança. Voltado para crianças e adolescentes, o longa conta com participação especial da atriz e cantora Maisa.

Terror interestelar em nova jornada

Alien: Romulus, novo filme da icônica franquia de terror, segue um grupo de jovens exploradores espaciais que, ao investigar uma estação espacial aparentemente abandonada, encontra-se face a face com os Xenomorfos, formas de vida desconhecidas e implacáveis. Enquanto investigam os corredores escuros da estação, eles logo percebem que a verdadeira batalha pela sobrevivência está apenas começando. O filme traz Cailee Spaeny no papel central e é ambientado entre os eventos de Alien - O Oitavo Passageiro (1979) e Aliens: O Resgate (1986). A obra também se conecta com os recentes Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017).

Uma família improvável no coração do Ceará