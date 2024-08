Nei Van Soria e a alma viva do rock gaúcho

Com um repertório que une todas as fases do seu legado artístico, Nei vai iniciar a turnê em Porto Alegre antes de levá-la ao restante do Brasil. Além de executar canções como Jéssica Rose, Morte por Tesão, Sob um Céu de Blues, Jardim Inglês e Velho Amigo, o vocalista e guitarrista também aproveitará para registar o show, material que será transformado em um documentário com a participação dos fãs.

Nei Van Soria, um dos artistas mais aclamados do rock gaúcho de todos os tempos, vai comemorar seus 40 anos de carreira em uma turnê celebratória. O músico, cuja trajetória contabiliza 12 álbuns e inúmeros sucessos gravados com TNT e Os Cascavelletes, subirá ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 564), neste sábado, às 21h. Os ingressos, apenas para a plateia em pé, custam R$ 100,00 e estão disponíveis no Sympla.

Revivendo emoções em uma Reação em Cadeia

Liderado pelo vocalista/guitarrista Jonathan Dörr, a banda retomou atividades em 2023, após um hiato de seis anos. Além de Dörr, a atual formação conta com Eduardo "Panda" Petry (guitarra), Thissi Bergmann (guitarra), Tiago Medeiros (baixo) e Elias Frenzel (bateria). Me Odeie, Espero, Eu Não Pertenço a Você, Os Dias, Quase Amor e Infierno são alguns dos hits que estarão no repertório da apresentação.

Depois de passar um ano na estrada com a turnê Até Parar de Bater, o Reação em Cadeia voltará a Porto Alegre com um show inédito, que compila todos os hits da sua carreira e algumas novidades. O grupo sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, nº 685), nesta sexta-feira, às 21h30min. Ingressos no Sympla, entre R$ 75,00 e R$ 600,00.

Arraial celebra o recomeço no Vila Flores

Festa mais tradicional do Centro Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 753), o Arraial retorna à agenda neste sábado, em um recomeço após a enchente, com 12 horas de programação. A festa inicia às 10h e conta com os shows de forró do Trio Cazumbá e da banda Chinelo e Meia, além de brincadeiras típicas e gastronomia. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 20,00.

Fábula clássica em releitura atual

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe no domingo, às 16h, A Cigarra e A Formiga, o novo espetáculo infantil da companhia teatral Turma de Arteiros. Na montagem, as atrizes e professoras Juliana Minho, Lidia Pafúncia e Manuela Goulart se revezam nos papéis de personagens e contadoras de histórias, utilizando gags de palhaço, acrobacias e trilha sonora ao vivo para recriar a fábula com toques gauchescos. Ingressos no Sympla, a R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteiro).

Os amores iluminados de Wander Wildner

No sábado, às 21h, o cantor e compositor Wander Wildner trará ao Espaço Marin (rua Profa. Cecy Cordeiro Thofehrn, 413) o show Canções Iluminadas de Amor Incondicional. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 20,00 taxas. O repertório traz clássicos dos Replicantes e da carreira solo, além de versões de músicas nacionais e internacionais, que estarão no álbum SubVersões - O Verdadeiro Amor Logo Mais Vai Te Encontrar.

Agenda

 Alice Passos e Breno Ruiz comentam novo disco Milagres em bate-papo do projeto Obras Comentadas. Sábado, 16h, acesso gratuito pelo canal do músico Felipe Antunes no YouTube.

 Parceria entre o cantor e compositor Alceu Valença, a Orquestra Ouro Preto e o diretor de cena Paulo Rogério Lage, concerto Valencianas estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha 685) neste sábado, às 21h. A partir de R$ 160,00, no Sympla.

 Um dos maiores MCs do rap nacional, Edi Rock faz show com participações de Sombra SNJ e DJ Will no Opinião (José do Patrocínio, 834). Sábado, 23h, ingressos entre R$ 60,00 e R$ 120,00 no Sympla.

 Um dos criadores do Casseta & Planeta, Hélio de la Peña se apresenta com o show de stand-up Preto de Neve no Polenta Comedy Club (Rua Marechal Floriano 1.083, Pavilhão 2 - Caxias do Sul). Sexta-feira, 20h45min, ingressos esgotados. O artista também se apresenta em Bento Gonçalves (17 de agosto), Novo Hamburgo (18/08) e Caxias do Sul (19/08), com ingressos no Sympla.

 Orquestra Jovem Casa da Música realiza concerto gratuito em homenagem ao Dia dos Pais. Sábado, 16h, na Igreja Pompeia (Dr. Barros Cassal 220). Entrada franca.

 Mauro Moura e Paulinho Parada propõem um mergulho na etnomusicologia do samba em festival no Bar do Floriano (João da Costa, 69), no Morro São José. Shows de Luiza Hellena, Alequis do Cavaco, Durque Costa Cigano e Alemão Charles, entre outros. Sábado, a partir das 16h, entrada franca.

 Festa literária BPE Cultura retorna neste sábado à Biblioteca Pública do RS (Riachuelo, 1.190), em meio às celebrações do Dia do Patrimônio. Exposição, apresentações artísticas e oficina teatral. Das 12h às 18h, com entrada gratuita.

 Lelê Bortholacci é o DJ convidado da 3° edição da festa Friday Night Indie Fever do Hard Rock Porto Alegre (Pontal Shopping - Padre Cacique, 2.893). Sexta-feira, das 19h às 22h, ingressos no site do HRC Porto Alegre.