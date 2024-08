Reação em Cadeia volta aos palcos de Porto Alegre nesta sexta-feira

Depois de passar um ano na estrada com a turnê Até Parar de Bater, o Reação em Cadeia voltará a Porto Alegre com um show inédito, que compila todos os hits da sua carreira e algumas novidades. O grupo, frequentemente apontado como uns dos principais nomes do rock gaúcho de todos os tempos, vai subir ao palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, nº 685), nesta sexta-feira (16) às 21h30min. Os ingressos, à venda no Sympla, custam entre R$ 75,00 e R$ 600,00. Liderado pelo vocalista/guitarrista Jonathan Dörr, a banda retomou as suas atividades em 2023, após um hiato que durou seis anos. Além de Dörr, a atual formação do Reação em Cadeia conta com Eduardo "Panda" Petry (guitarra), Thissi Bergmann (guitarra), Tiago Medeiros (baixo) e Elias Frenzel (bateria). Me Odeie, Espero, Eu Não Pertenço a Você, Os Dias, Quase Amor e Infierno são alguns dos hits que estarão no repertório da apresentação.Considerado um dos maiores fenômenos do rock gaúcho, o grupo estreou em 2002, com o álbum Neural. O registro dominou as rádios de boa parte do Brasil, levando o grupo também ao festival Planeta Atlântida do ano seguinte. Acumulando shows e conquistando uma indicação ao Prêmio Multishow na categoria revelação, a banda soltou a sua segunda obra, chamada Resto, em 2004. Já em 2005, o Reação tocou no Porão do Rock, apontado como o maior festival de música independente do Brasil.