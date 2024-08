Alice Passos e Breno Ruiz discutem novo disco em bate-papo do projeto Obras Comentadas

A cantora e instrumentista Alice Passos e o compositor, pianista e cantor Breno Ruiz comentam seu mais recente álbum, Milagres, na edição deste mês do projeto Obras Comentadas. Em bate-papo virtual conduzido pelo músico gaúcho Felipe Antunes, os artistas contam detalhes sobre a produção fonográfica que chegou aos ouvidos do público no mês de março, trazendo 11 canções entre regravações e inéditas. A conversa, realizada pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, poderá ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube no sábado (17), às 16h.



No encontro, os convidados comentam os bastidores da produção do disco, lançado pela Biscoito Fino, em que Breno toca suas parcerias com Paulo César Pinheiro no piano e com a voz de Alice nas diferentes faixas. Também participaram das gravações os percussionistas Magno Júlio e Marcus Thadeu, assim como as sete cordas do violão de aço de Rogério Caetano e o piano de Erika Ribeiro.

Esta será a 47º edição do Obras Comentadas que, desde a pandemia, vem compartilhando mensalmente com o público análises sobre produções da música brasileira. Desde o seu surgimento, a iniciativa já recebeu nomes como Edu Lobo, Cristóvão Bastos, Celso Viáfora, MPB4, Cida Moreira, Sandra Pêra, Guinga, José Miguel Wisnik, Arthur de Faria, André Mehmari, Lucinha Lins, Dante Ozetti, Patrícia Bastos, Jussara Silveira, Renato Braz, Luiz Nogueira, Patrícia Ahmaral e Leila Pinheiro. Todos os bate-papos estão disponíveis no YouTube.