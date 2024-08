Vila Flores retorna após enchente com Arraial tardio neste sábado

A festa mais tradicional do Centro Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 753), em Porto Alegre, retorna à agenda neste sábado (17), celebrando a reabertura ao público e buscando arrecadar recursos para impulsionar o seu recomeço após a enchente. Com 12 horas de programação, o evento inicia às 10h econta com os shows de forró do Trio Cazumbá e da banda Chinelo e Meia, com brincadeiras para animar tanto crianças quanto adultos, apresentações da Projete Liberdade Capoeira e das Cantantes do Vila, além de atrações clássicas como casamento caipira, quadrilha e correio elegante e da presença de Lampião e Maria Bonita como mestres de cerimônia.



Todas as atividades oferecidas são contempladas pelo ingresso, não havendo cobranças extras para participar de oficinas e brincadeiras. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, por R$ 40,00 o inteiro, R$ 20,00 a meia entrada e também para moradores do 4º Distrito - bairros Farrapos, Floresta, Humaitá, Navegantes e São Geraldo, com comprovante de residência. Haverá bilheteria com ingressos na portaria do evento, conforme lotação do espaço.



Os itens da feira gastronômica e do bar são vendidos separadamente. Nesta edição, todos os participantes também recebem um copo com arte exclusiva produzida pela artista Fernanda Brauner Soares, do ateliê Gravura na Tulipa, entregue como brinde e lembrança do encontro.

Em maio deste ano, o local foi severamente atingido pela enchente, tendo todas as suas salas térreas inundadas por três semanas, com 1,50m de água. Dessa forma, a festa deste sábado comemora também o retorno da programação - que precisou suspender o evento marcado anteriormente, devido à limpeza e a recuperação inicial dos espaços durante o mês junino.



A data escolhida para a concretização do evento também reforça a importância da reabertura do centro cultural, sendo também a data em que se celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico.

Confira a programação completa:

10h - Abertura, com os mestres de cerimônia Lampião e Maria Bonita

10h30min - Oficina de Lanternas Juninas

11h - Rodada de Brincadeiras: dança das cadeiras, corrida de saco, corrida de três pés, baile da laranja e mais!

12h - Pintura de rosto, com Gravura na Tulipa

14h - Capoeira, com Projete Liberdade Capoeira POA

15h - Rodada de brincadeiras: dança das cadeiras, corrida de saco, corrida de três pés, baile da laranja e mais!

16h30min - Cânticos de São João, com Cantantes do Vila

16h30min - Início do Correio Elegante

17h - Show de forró, com Chinelo e Meia

18h30min - Casamento Caipira

19h - Show de forró, com Trio Cazumbá (1º bloco)

20h - Quadrilha

20h30min - Show de forró, com Trio Cazumbá (2º bloco)

22h - Encerramento