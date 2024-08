Grezz terá semana agitada, com Marco Vilane, Melina Vaz e diversos convidados

Nesta semana, a programação de shows do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) será intensa, e começa já na quarta-feira (14), com o cantor e compositor baiano Marco Vilane às 21h, trazendo toda sua diversidade de vivências e criação sonora. No projeto intitulado Da Bahia ao RS, Vilane vem ao Estado para um intercâmbio cultural e irá receber no palco Paloma Trevisan e músicos da Tribo Brasil. Os ingressos custam de R$20,00 (meia-entrada) a R$40,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.Na quinta (15) também às 21h, Luís Henrique New (piano e voz) e Jorginho do Trompete (trompete e flugelhorn) estarão juntos, apresentando o show Standards. No repertório, arranjos originais de clássicos do Jazz norte-americano e da música popular brasileira contemplando compositores importantes como Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern, João Donato e Antônio Carlos Jobim. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e partem de R$15,00 (meia entrada) e R$30,00 (inteira).Já na sexta-feira (16), quem sobe ao palco é Melina Vaz, às 21h. Depois de um hiato de três anos, a cantora retorna com seu repertório de Jazz Standards, Bossa Nova e Soul. Acompanhada pelos músicos Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (baixo acústico) e Martin Estevez (bateria), ela interpretará clássicos e neo soul com uma roupagem moderna e interpretações inspiradas nas divas do Jazz. No Sympla, os ingressos já estão à venda a partir de R$30,00 a meia entrada e R$60,00 inteira.Finalizando a semana, a noite de sábado (17) é da Grezz Band, a banda residente formada por Antonio Flores (guitarra e violão), Bruno Silva (trompete), Lucas Esvael (contrabaixo), Luís Henrique New (maestro, piano e teclados) e Zé Montenegro (bateria). A partir das 21h, o show contará com as participações das cantoras Adriana Deffenti, Indira Castro e Bárbara Martins. O aquece fica por conta do DJ Marcelo Andres. Para adquirir os ingressos, que partem de R$25,00 a meia entrada e R$50,00 inteira, basta acessar a plataforma digital Sympla.