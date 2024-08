Concerto gratuito na Igreja da Reconciliação

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre dá continuidade às homenagens ao Bicentenário da Imigração Alemã nesta sexta-feira. O concerto será às 20h na Igreja da Reconciliação - Paróquia Matriz da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (rua Sr. dos Passos, 202), e integra a Série Igrejas, com regência do diretor artístico da Orquestra, Evandro Matté, e participação da soprano Elisa Machado, chefe de naipe e preparadora vocal do Coro Sinfônico da Ospa. A entrada é franca e por ordem de chegada. Esta será a segunda apresentação da Ospa em Porto Alegre, dentro da programação organizada pela Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã. Em homenagem à efeméride, a Orquestra executa um programa especial com diversos compositores germânicos, começando pela dramática Abertura Coriolano, de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Os Replicantes comemoraram seu aniversário de 40 anos no dia 16 de maio, e um show comemorativo estava marcado para a mesma data. Porém, devido a enchente que atingiu Porto Alegre, o evento acontecerá nesta quinta-feira, às 22h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão esgotados. O evento será dividido em cinco blocos com as quatro formações da banda. Estarão no palco Julia Barth, Claudio Heinz, Heron Heinz, e Cleber Andrade e seus convidados Wander Wildner, Carlos Gerbase, Luciana Tomasi e Ricardo "King Jim" Cordeiro. O show será gravado para o lançamento de um vinil pelo selo Made in Soul Records e E-discos.Net. Além disso, a celebração das quatro décadas de banda prevê a captação de imagens para o documentário Seja Punk Mas Não Seja Burro e o relançamento do vinil O Futuro é Vortex, pelo selo Maleta Discos.

Pontes entre o jazz e o cancioneiro gaudério