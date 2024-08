Artista, curadora e pesquisadora se reúnem na próxima semana em bate-papo e lançamento de catálogo no Instituto Ling

O artista Michel Zózimo, a curadora Gabriela Motta e a pesquisadora Mônica Zielinsky se reúnem no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) na próxima segunda-feira (19), às 19h, para um bate-papo e o lançamento do catálogo da exposição Livro Verde, que está em cartaz na galeria do centro cultural em Porto Alegre. Na conversa, eles comentam as relações entre o processo de produção do catálogo com a mostra, que apresenta 17 obras inéditas produzidas recentemente por Zózimo, incluindo 15 desenhos detalhados de animais, plantas e elementos da natureza, além de uma colagem manual com recortes retirados de antigas enciclopédias de ciências naturais e um livro de artista, que pode ser folheado durante a visitação. O bate-papo tem entrada franca, mediante inscrição prévia em www.institutoling.org.br.

O catálogo conta com um texto curatorial e verbetes inéditos de Gabriela, criados a partir da convivência com Zózimo e da análise de suas obras, além de reproduções de todos os trabalhos expostos na galeria do Instituto Ling. Na ocasião, ele será distribuído gratuitamente para todos os participantes.



Nos 15 desenhos criados em papel algodão para a mostra, Zózimo apresenta animais e plantas reais desconstruídos em diferentes arranjos e escalas. Outro destaque da exibição é a colagem com 80cm de altura e mais de 1 metro de extensão criada pelo artista. A obra, que ganhou o título de Embrionários, foi construída a partir de recortes precisos de uma infinidade de seres vivos, como animais vertebrados e invertebrados, plantas, fungos, aves, peixes, répteis e insetos fosforescentes, retirados de aproximadamente 25 volumes da enciclopédia Conhecer.



A exposição fica em cartaz até o dia 11 de outubro, com visitas livres de segunda a sábado, das 10h30 às 20h, e a possibilidade de visitas com mediação para grupos, com agendamento prévio e sem curso pelo site. A realização é do Instituto Ling e do Ministério da Cultura, com patrocínio da Crown Embalagens.