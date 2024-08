Joca Martins é a atração de agosto do Rancho Tabacaray

O Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) receberá, em agosto, uma das maiores lendas da música tradicionalista do Rio Grande do Sul: Joca Martins. O músico pelotense, reverenciado por suas contribuições à música campeira, subirá ao palco Luiz Carlos Borges na próxima quinta-feira (22) às 20h, para um espetáculo que promete reviver grandes sucessos e encantar os amantes da cultura sulista. Os ingressos já estão no último lote no Sympla, e custam R$ 105,00. Crianças menores de 6 anos não pagam, mas é necessário reservar o lugar adquirindo o ingresso gratuito no Sympla. Joca Martins, que iniciou sua carreira em 1986, tem sido um ícone da música gaúcha ao longo das décadas, conquistando prêmios como o Troféu Guri do Grupo RBS (2017) e o Prêmio Açorianos de Melhor Intérprete (2012). Com dois Discos de Ouro em seu currículo, pelos álbuns Cavalo Crioulo e Clássicos da Terra Gaúcha, ele tem levado sua arte a diversos cantos do Brasil e do mundo, incluindo apresentações na Argentina, Uruguai, Paraguai e Estados Unidos. No show do Rancho Tabacaray os fãs poderão reviver clássicos como Domingueiro, Se Houver Cavalo Crioulo, Barulho de Campo e Recuerdos da 28. Além de proporcionar uma noite de música de qualidade, o evento oferece a chance de experienciar a tradicional gastronomia gaúcha da brasa disponível no local para o jantar.