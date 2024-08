Violonista Rodrigo Nassif faz show com repertório focado na música tradicionalista gaúcha

Rodrigo Nassif, violonista que tem obra voltada ao jazz, mudará seu repertório costumeiro e antecipará os festejos do mês do gaúcho, celebrado em setembro, revisitando clássicos do tradicionalismo. Em um show ao lado do gaiteiro Guilherme Goulart, os instrumentistas apresentam releituras de temas consagrados do cancioneiro gaudério, com foco em composições que fizeram história nos festivais nativistas. O evento é gratuito e ocorre nesta sexta-feira (14), às 18h, na Casa de Cultura Plauto Cruz (av. Venâncio Aires, 67), como parte do edital tradicionalista do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte).



No repertório, clássicos como Desgarrados (Mário Barbará), Tropa de Osso (Luiz Carlos Borges), Os Homens de Preto (Paulo Ruschel), Potro sem Dono (Noel Guarany), Esquilador (Telmo de Lima Freitas) e Veterano (Antônio Augusto Ferreira). De acordo com Nassif, as faixas escolhidas integram suas referências culturais desde muito cedo.



Rodrigo Nassif é um multi-instrumentista, compositor e violonista gaúcho. Suas composições são descritas pela crítica internacional como brazilian urban jazz, pois combinam a originalidade e a brasilidade com vertentes da música instrumental nacional e latina. Ao vivo, Nassif sempre surpreende o público com seu improviso jazzístico mesclado às linguagens regionais da América do Sul.