Papas da Língua falam sobre retorno com formação original em entrevista para o Canal Na Ponta da Agulha

Os Papas da Língua, banda de pop rock fundada em Porto Alegre, estará presente no papo do Canal na Ponta da Agulha desta quarta-feira (14), às 20h, no Youtube. É a primeira entrevista oficial do grupo desde o anúncio do retorno aos palcos, feito em janeiro deste ano. A conversa, que reuniu todos os integrantes — Serginho Moah (voz e violão), Léo Henkin (guitarra e violão), Zé Natálio (baixo) e Fernando Pezão (bateria) —, foi gravada ao vivo, no bar Birra Libre (av. Nilópolis, 15), para o programa Uma Cerveja. Na pauta, influências, histórias do mercado fonográfico (do alternativo até o mainstream), sucessos e percalços. Na filmagem com os Papas da Língua, além de quase duas horas de troca de ideias, o quarteto também tocou, em formato acústico, músicas que nunca tinham sido executadas ao vivo. Entre elas, a balada Como? (composição de Luís Vagner) e o reggae-dub Psycho Lover, ambas faixas do álbum Xa-la-lá, de 1998, lançado pelo selo Antídoto. O disco é um marco na carreira do conjunto e foi selecionado para figurar no livro 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, de autoria do jornalista Cristiano Bastos e do fotógrafo e diretor de arte Rafael Cony.Outros trabalhos dos músicos também foram pauta, com Pezão falando sobre sua passagem pelos Almôndegas e Saracura, Léo Henkin lembrando seu tempo em Os Eles e Zé Natálio falando sobre tocar com Nei Lisboa e Bebeto Alves. Já Serginho Moah, que veio do underground, destacou o cenário musical porto-alegrense dos anos 1990. A gravação teve a presença de equipe, convidados e imprensa. O canal também está com novidade: é o programa Live Sessions, que apresenta uma banda tocando ao vivo. A estreia foi com Os Engenheiros Sem CREA (Tributo aos Engenheiros do Hawaii) e já está disponível no Youtube. A próxima gravação ocorre em 23 de agosto, às 21h, com a banda Metanóia, também no Birra Libre. O evento com o quinteto porto-alegrense que representa a nova psicodelia brasileira é aberto ao público.