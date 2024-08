'Chibo' é escolhido como melhor curta gaúcho do 52º Festival de Cinema de Gramado

Foram conhecidos, na noite de domingo (11), os vencedores do Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas do 52º Festival de Cinema de Gramado. Chibo, de Gabriela Poester e Henrique Lahude, foi escolhido como melhor curta gaúcho, enquanto Rodrigo Herzog venceu como melhor diretor por Está Tudo Bem e Posso Contar nos Dedos ganhou os prêmios de melhor roteiro e melhor direção de arte. Victor di Marco foi agraciado com o prêmio de melhor ator por Zagêro e Jéssica Teixeira foi escolhida como melhor atriz por Noz Pecã (confira a lista completa abaixo).A premiação ofereceu, ao todo, R$ 67,9 mil aos vencedores, além do Troféu Accirs, oferecido pela Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul e entregue ao curta-metragem Pastrana. Os escolhidos como melhor filme, roteiro e direção ganharam também o Prêmio TV Brasil de Exibição, com pagamento de R$ 5 mil e exibição na grade do canal; o melhor filme recebeu também o Prêmio Edina Fuji - Ciario, com crédito de R$ 8 mil para locação de equipamentos junto à empresa Naymovie.A noite de domingo teve também uma homenagem ao ator e compositor de trilhas sonoras Álvaro RosaCosta, que recebeu o Troféu Sirmar Antunes, entregue desde o ano passado e voltado a figuras negras de destaque na produção audiovisual gaúcha e brasileira. A atriz Vera Lopes, primeira a receber a honraria, estava presente e entregou o troféu ao novo agraciado.PRÊMIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - MOSTRA GAÚCHA DE CURTASMelhor filme“Chibo”, de Gabriela Poester e Henrique LahudeMelhor direçãoRodrigo Herzog por “Está Tudo Bem”Melhor atrizJéssica Teixeira por “Noz Pecã”Melhor atorVictor Di Marco por “Zagêro”Melhor roteiroVictoria Kaminski e Rubens Fabrício Anzolin por “Posso Contar nos Dedos”Melhor fotografiaEloísa Soares por “Cassino”Melhor direção de arteDenis Souza, Victoria Kaminski e Nadine Lannes Maciel por “Posso Contar nos Dedos”Melhor trilha sonoraEdneia Brasão e Pedro Erler por “Não Tem Mar Nessa Cidade”Melhor montagemMarcio Picoli e Victor Di Marco por “Zagêro”Melhor desenho de somFábio Baltar por “Flor”