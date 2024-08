Livro sobre mudanças climáticas tem lançamento na quarta-feira na Fundação Ecarta

João Pedro Schmidt é autor do livro Mudanças climáticas: por que o mais grave problema da Humanidade não se tornou o problema político nº 1? ( Edunisc, 300 páginas, R$40,00) que será lançado na quarta-feira (14), 19h, na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943), em Porto Alegre. A apresentação do livro é do professor Carlos Nobre, um dos mais renomados cientistas do clima do país. O livro possui a sua versão online, disponível gratuitamente no site da UNISC, e também estará à venda no local do evento por R$40,00.Resultado de cinco anos de estudos, a obra trata das alterações do clima sob o ângulo das ciências sociais e o papel das políticas públicas na correção de rumos para o reequilíbrio climático. Para o autor, as mudanças climáticas são um fenômeno sociopolítico que se manifesta climatologicamente e alerta para a necessidade de um senso de urgência de governos, empresas e sociedade civil para ação imediata, dada a gravidade sentida em várias partes do mundo. A partir de gráficos, figuras e análises, o autor demonstra que a superprodução e o super consumo são os causadores do incremento das emissões dos gases de efeito estufa. Mesmo com a gravidade constatada em várias partes do mundo, nem governos nem grandes corporações econômicas romperam com a lógica capitalista geradora deste quadro. O pesquisador também discute as possibilidades de solução mediante uma cooperação pública com objetivo comum entre os povos para o reequilíbrio a partir de um modo de vida simples e sustentável.