Sixteen Station apresenta experiência gastronômica para as noites de quarta-feira

O Sixteen Station (av. Benjamin Constant, 747), pub dedicado ao rock and roll, apresenta sua programação especial para as noites de quarta-feira. O GastroRock tem seu lançamento nesta quarta (14), e semanalmente o cardápio e a atração musical da casa convidam a viver uma experiência gastronômica e sonora. Na primeira edição do GastroRock a atração musical é Mell Costta e Quarteto. A casa abre às 19h, e o show ocorre às 21h. Será cobrado um couvert artístico de R$15,00 por pessoa, e o valor será abatido mediante doação de material de limpeza. Os produtos arrecadados serão direcionados para auxiliar o bairro São João, atingido pela enchente. A cada quarta-feira o Sixteen terá um cardápio novo, os amantes do rock e da gastronomia poderão escolher entre os pratos a la carte ou uma sequência composta por entrada, prato principal e sobremesa. Para aquecer a noite o cardápio de estreia da sequência terá como entrada consommé de batata e consommé de ervilha. As opções de prato principal trazem a harmonia de sabores do Salmão Lemon, união de salmão grelhado e macarrão ao molho de limão siciliano; e a mistura vibrante do Risoto Mix, risoto de cogumelos acompanhado de filé mignon grelhado. O prato pode também ser servido sem carne. A sobremesa será o Harumaki Rock N' Roll, massa harumaki recheada com brigadeiro acompanhada de sorvete de creme.