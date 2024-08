Os Replicantes comemoram 40 anos de trajetória no Opinião

Os Replicantes comemoraram seu aniversário de 40 anos no dia 16 de maio, e um show comemorativo estava marcado para a mesma data. Porém, devido a enchente que atingiu Porto Alegre, o evento acontecerá nesta quinta-feira (15) às 22hs, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão esgotados. O evento será dividido em cinco blocos com as quatro formações da banda. Estarão no palco Julia Barth, Claudio Heinz, Heron Heinz, e Cleber Andrade e seus convidados Wander Wildner, Carlos Gerbase, Luciana Tomasi e Ricardo "King Jim" Cordeiro.



Além do show, projetos comemorativos ao aniversário serão apresentados: a gravação ao vivo do show no Opinião, para o lançamento de um vinil pelo selo Made in Soul Records e E-discos.Net; a captação de imagens para o documentário Seja Punk Mas Não Seja Burro e o relançamento do vinil O Futuro é Vortex, pelo selo Maleta Discos. A banda é considerada uma das quatro mais importantes do punk rock nacional, dividindo a cena com Ratos de Porão, Cólera e Inocentes. Seu álbum, O Futuro é Vortex, foi o mais votado no livro Os 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, e está entre os 100 melhores álbuns de rock brasileiro pela revista Rolling Stone Brasil.



O grupo nasceu em Porto Alegre no início de 1984 e nesses 40 anos produziu diversos trabalhos de forma independente, mesmo tendo lançado três álbuns em vinil pela gravadora BMG nos anos 80. A banda criou músicas com temáticas como a luta por direitos humanos, contra o racismo, o feminicídio, o fascismo, a censura e o uso da energia nuclear, também com ironia sobre o óbvio do cotidiano, como as clássicas Surfista Calhorda, Nicotina e Punk de Boutique.

A banda tinha sua exposição comemorativa, Os Replicantes 1984-2024, disponível no Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). O museu foi afetado pelas enchentes, mas os materiais haviam sido transferidos no dia anterior.