Theatro São Pedro homenageia Vera Bublitz com exposição e espetáculo beneficente

Um dos grandes nomes da dança do Estado, Vera Bublitz será homenageada pelo Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nesta quinta-feira (15). A homenagem é um reconhecimento ao trabalho que a mestre da dança exerce em formar e projetar talentos do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo. O evento inicia às 19h com a exposição Vera Bublitz: 80 anos e será seguido, às 20h, pelo espetáculo beneficente, com parte da renda revertida para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Ao final do evento, Vera receberá uma placa alusiva ao seu empenho em prol da cultura do Estado, que fará parte de uma galeria ao lado de outros grandes nomes que também receberam esse reconhecimento. Os ingressos custam R$100,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.Para o espetáculo de dança, foram convidados bailarinos como Paulo Vitor Rodrigues e Marcos Silva, da Companhia Paulista de Dança Adriana Assaf. Eles dividirão o palco com bailarinas que se destacaram em competições nacionais e internacionais e reforçam o histórico do Ballet Vera Bublitz em revelar talentos. No repertório, coreografias históricas de ballet já apresentadas pela escola serão revividas no Theatro São Pedro, como Paquita e Corsário, além de peças de ballet contemporâneo, como Seres da Floresta, que recentemente conquistou o segundo lugar no World Ballet Competition, no Estados Unidos.A Exposição Vera Bublitz: 80 anos estará no hall de entrada do Theatro com imagens, figurinos e recortes de jornais que revelam parte da trajetória da diva da dança. Entre os materiais, destaque para os jornais e fotos que registram a primeira apresentação do Ballet Vera Bublitz no Theatro São Pedro, em 2 de outubro de 1984, há quase 40 anos.Nascida em 19 de fevereiro de 1944 em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Vera Bublitz encontrou a dança muito cedo. Aos 5 anos, começou as aulas de ballet com a russa Albertina Saikowska, mestre da dança que seguia a metodologia da lendária professora russa Agripina Vaganova. Vera estudou dança até os 16 anos, quando se casou com o ortodontista gaúcho Carlos Bublitz. Em 1966, Vera fundou sua primeira escola de ballet na cidade de Cruz Alta, no interior do RS. Nesse percurso de quase 60 anos, muitos talentos formados pelo Ballet Vera Bublitz brilharam e continuam brilhando em palcos internacionais. Grandes nomes da dança mundial também compartilharam o palco, ao lado dos bailarinos e bailarinas BVB, como Fernando Bujones, Johan Renvall, Albert Evans, Nikolaj Hübbe, a gaúcha Nora Esteves e a primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo.