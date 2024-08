Rafael Puerta & Pablo Bentos, Gustavo Ortácio e Grupo Mas Bah harmonizam o final de semana do Rancho Tabacaray

Como já é tradição no Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770), as noites de sexta e sábado e os almoços de domingo são embalados pela musicalidade de artistas reconhecidos no Estado. E neste final de semana, a programação não será diferente. Na sexta-feira (9) às 20h, Rafael Puerta e Pablo Bentos serão a atração principal. No sábado (10), o destaque fica por conta de Gustavo Ortácio também às 20h. Encerrando o fim de semana, o Grupo Mas Bah, que se apresenta no domingo às 12h, garante um almoço com muita sonoridade. As reservas para o final de semana podem ser feitas através do link https://rancho-tabacaray.leadsfood.app/. É cobrado um couvert artístico de R$30,00 por pessoa. As apresentações têm duração de duas horas com intervalo de 30 minutos.O violonista, cantor e compositor catarinense Rafael Puerta se une ao acordeonista correntino Pablo Bentos para apresentar um repertório de Milongas e Chamamés, misturando idiomas, mesclando culturas e trazendo influências da música folclórica argentina e brasileira. Gustavo Ortácio iniciou sua trajetória musical profissional em 1988, acompanhando o grupo do seu pai no festival Ronco do Bugio. Depois, participou do grupo Candeeiro de Folclore e Arte Nativa da UNISINOS, recebeu destaque musical no Festival Internacional de Folclore da Ilha Terceira, Açores e também integrou o movimento dos fandangos gaúchos. Em comemoração aos seus 20 anos de carreira, gravou o álbum Rincão Gaúcho com sete faixas inéditas, três regravações e participação de Elton Saldanha.O Grupo Mas Bah se destaca por seu estilo inconfundível e escolha acertada de timbres de instrumentos. Gaúcha, porém contemporânea, a sonoridade do grupo é tradicional mas com um toque de modernidade. Desde 2010, o Mas Bah realizou muitos shows em vários estados do Brasil, na Europa e pela América do Sul. Em 2020, conquistou dois dos maiores festivais de música do Estado.A gastronomia do Rancho Tabacaray é assinada pela equipe do mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, com menu a la carte todo preparado na brasa. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (51) 99864-1357.