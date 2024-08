Ciclo Documentários traz filme As Canções à telona do cinema da UFRGS

Em agosto, o Clube de Cinema de Porto Alegre e a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) voltarão a apresentar na telona o Ciclo Documentários, após a interrupção da programação em decorrência da calamidade pública que atingiu o estado. As Canções, de Eduardo Coutinho, é o primeiro filme apresentado neste retorno, que ocorre nesta terça-feira (13) às 19h. A exibição é gratuita e será seguida de conversa com os integrantes do cineclube.



Considerado um dos documentários mais emocionantes do cineasta brasileiro, As Canções foi lançado em 2011 e traz uma série de depoimentos de pessoas comuns que relatam suas histórias de vida através de canções que marcaram momentos significativos. O filme destaca o poder da música como uma forma de memória afetiva e cultural, revelando as emoções e as histórias pessoais por trás de cada melodia.



O projeto Ciclo Documentários se estende até o final do ano, com sessões mensais e gratuitas, sempre às terças-feiras. A proposta é oferecer ao público sessões de obras documentais do cinema nacional e diversificar a audiência com apresentação diversa aos filmes de ficção. Ao longo do ciclo, o Clube de Cinema de Porto Alegre convida os espectadores a conhecerem diferentes realidades e a refletirem sobre o mundo ao seu redor, com a possibilidade de conversar sobre as obras após as exibições.



AS CANÇÕES

(dir. Eduardo Coutinho | Brasil | 2011 | 90min)

O cenário é simples: uma cadeira preta posicionada à frente de uma solene cortina. Ali, cidadãos comuns recorrem ao âmago de suas memórias lembrando e entoando canções que marcaram momentos importantes em suas vidas. Ao contarem suas histórias e cantarem suas melodias, os olhos marejam, a boca exibe sorrisos largos, e o coração se preenche de nostalgia.