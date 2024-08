Marcelo Gross lança livro de composições nesta terça-feira na Biblioteca Pública do Estado

Prestigiado como letrista, guitarrista e cantor, Marcelo Gross reuniu pela primeira vez grande parte de suas composições em um único lugar – um livro. Grosswords será lançado com um talk-show, canja musical e sessão de autógrafos na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190), instituição da Secretaria do Estado da Cultura (Sedac), nesta terça-feira (13) às 18h30min. A entrada é franca, e o livro estará à venda no local.A publicação é da editora paulista Aboio, foi organizada pelo jornalista Saulo Marino e tem prefácio de Paulo Miklos. A obra é uma jornada pela trajetória de mais de duas décadas do artista, desde seus primeiros passos com o reconhecimento da banda Cachorro Grande até o álbum solo Exilado (2022).Marcelo Gross iniciou sua carreira como baterista, acompanhando Júpiter Maçã na turnê de A Sétima Efervescência e participando das gravações de Plastic Soda. Em 1999 foi um dos fundadores da banda Cachorro Grande, com a qual lançou oito álbuns de estúdio, se tornando um dos principais letristas do rock brasileiro. Em março deste ano, gravou ao vivo no Teatro de Câmara Túlio Piva, em Porto Alegre, a coletânea Grossroads, que reúne sucessos de toda a sua carreira. Deste trabalho já foram lançados dois singles e dois vídeos, disponíveis nas plataformas digitais.