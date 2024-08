O Fabuloso Concerto de Amélie Poulain terá três apresentações gratuitas em Porto Alegre

Em agosto, o espetáculo O Fabuloso Concerto d'Amélie Poulain terá três apresentações gratuitas em Porto Alegre. Com músicas do compositor Yann Tiersen, O Fabuloso Concerto é um espetáculo intimista com classificação livre composto pela trilha sonora completa do filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. A primeira ocorre na terça-feira (13), às 20h, no Teatro da PUCRS, Prédio 40 (Av. Ipiranga, 6681). Os ingressos para essa apresentação se esgotaram em 21 minutos. A realização é da Aliança Francesa Porto Alegre e do Ministério da Cultura, em parceria com o Instituto de Cultura da PUCRS. Participação de Cia Claquê e da cantora Luana Pacheco.Já na sexta e sábado, dias (16 e 17) às 19h, o grupo se apresenta no Teatro Glênio Peres CMPA (av. Loureiro da Silva, 255), dentro da programação da VIII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres, realizada pela Câmara Municipal de Porto Alegre. Nestas datas, haverá projeções de trechos do filme em tempo real, mapeados pela VJ Jana Castoldi. Os ingressos podem ser retirados de segunda a quarta-feira anteriores ao espetáculo, na seção de Memorial da CMPA, das 14h às 17h, ou 30 minutos antes dos espetáculos, sujeito à disponibilidade. Em um turbilhão de sensações, o ouvinte é transportado para o universo da jovem Amélie, com elementos e objetos do filme, com cores vibrantes e músicas um tanto circenses, um tanto dramáticas e um tanto alegres, tornando a imaginação o personagem principal do show. O espetáculo surgiu em 2016 como uma ideia experimental. Desde então, o projeto realiza shows anualmente e já carrega em seu portfólio mais de 150 apresentações, boa parte delas com ingressos esgotados. O grupo é formado por Daniela Garcia (trompete) e Natália Damiani (piano), que assinam os arranjos, Clarissa Ferreira (violino), Gabriel Romano (acordeon) e Rodrigo Cordeiro (percussão). O concerto também traz elementos do filme para o cenário, os mais famosos: o anão de jardim e o fabuloso álbum. Com os mesmos sonhos da personagem do filme, o Fabuloso Concerto d'Amélie Poulain quer tornar a vida das pessoas mais felizes através de pequenos gestos.