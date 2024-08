Estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni,'É assim que acaba' chega aos cinemas nesta quinta-feira (8)

História que conquistou milhares de fãs pelo mundo todo, É Assim que Acaba chega amanhã (8) nos cinemas de todo o Brasil. Adaptação do best-seller de Colleen Hoover é protagonizada por Blake Lively e Justin Baldoni, que também é responsável pela direção do filme.Na trama, Lily Bloom (Blake Lively), uma jovem marcada por traumas de infância, muda-se para Boston com o objetivo de realizar um sonho antigo de abrir uma floricultura. Durante essa jornada, ela se envolve com o explosivo neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni), que simboliza tudo aquilo que ela tentou deixar no passado. Ao reencontrar seu primeiro amor, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), sua nova vida é abalada, forçando Lily a tomar uma difícil decisão que definirá seu futuro.