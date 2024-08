Exposição Mob Brasil reinaugura galeria a céu aberto no Pier do Gasômetro, que ficou submersa na enchente

Em sua 3ª edição, a exposição Mob Brasil volta a ocupar a Orla do Guaíba, colocando a fotografia em evidência no Pier do Gasômetro, local que ficou submerso e foi ponto de resgate na enchente que assolou Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul em maio. A iniciativa inaugura uma nova estrutura da Galeria Escadaria – sediada originalmente na escadaria do viaduto da avenida Borges de Medeiros - e tem curadoria do curador, produtor cultural e fotógrafo Marcos Monteiro. Com abertura neste sábado (10), a partir das 16h, será exposto um conjunto de imagens de 49 fotógrafos de diversas partes do Brasil, feitas pelo celular, contemplando realidades diversas e imaginárias. Se chover, o evento será transferido para o dia seguinte (11), no mesmo horário. A visitação segue até o final de setembro, ao longo de 24h, com entrada franca.



Assim como a cidade, que aos poucos se redimensiona e reconstrói, a coletiva também passou por um processo de modificação e renascimento. Na iminência da subida das águas do Guaíba, o coordenador do espaço, Marcos Monteiro, ficou monitorando o nível do rio e quando atingiu o píer, retirou os painéis da exposição Expressões, que ali estava, reunindo o trabalho de sete fotógrafos. Novos painéis, mais leves e simplificados, inspirados nas ideias do artista Piet Mondrian e seu neoplasticismo, servem agora de suporte para a mostra fotográfica que representará mais do que princípios e emoções inseridos, expressando além da sua aparência. O projeto levou quatro meses para sua construção e teve apoio da Acontece Eventos, Gam3 e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A maior exposição a céu aberto de mobgrafia contou com a colaboração de inúmeras pessoas, como Zeca Toigo, Cristiano Avenna, Edu Nunes, Liane Costa, Josana Toigo e Alexandre Freitas.



Do Rio Grande do Sul participam Najara Silva, Marcelo Leal, Douglas Fischer, Maria Do Carmo Both, Hilton Lebarbenchon, Fernando Brentano, Ruy Varella, Margaret Abreu, Nádia Weber, Natalia Setubal, Walter Karwatzk, Luiz Filipe Varella, Rafael Figueiredo, Camilla Hellwig, Zulaine Santos, Victor Ghiiorzi, Vanessa Castro, Andréa Steiner Barros, Neca Lahm, Claudia Bento Alves, Jussara Moreira, José Roque Guimarães, Fernando Kluwe Dias, Silvia Pozza, Mariene Valesan, William Perez Clavijo, Claudia Koury, Alexandre Freitas, Ana Fernanda Tarrago, Paulo Paim, Neli Alves, Cynthia Jappur, Cerise Mattos, Kathy Esposito e Heloisa Averbuk, todos de Porto Alegre e ainda Bia Donelli, de Barra do Ribeiro e Cláudia Brandão, de Pelotas. De São Paulo, Sonia Amorim, Gustavo Ludecke, Denise Silveira, Luiz Hirose e Priscilla Nanini. Do Rio de Janeiro, Márcio Pinto e Vilma Blondet; de Minas Gerais, Marcelo Santos; de Brasília, Raphael Greenhalgh; e da Bahia, Taysa Matos (Salvador). A presença estrangeira fica por conta da portuguesa Fernanda Carvalho (Lisboa).