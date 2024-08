Clube da Esquina Tributo Convida Woodsteel Duo e Yellow Dog em prol da reconstrução do Gravador Pub

Em prol da reconstrução do Gravador Pub, atingido pelas enchentes de maio no 4º Distrito, os grupos Clube da Esquina Tributo, Woodsteel Duo e Yellow Dog se encontrarão no palco do novo Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) neste sábado (10), a partir das 20h, para ajudar o bar, que ainda está em fase de obras, a se reestruturar. A bilheteria será para a casa, e os ingressos podem ser comprados pelo site do Gravador, a partir de R$ 20,00. O Clube da Esquina Tributo RS é uma viagem a Minas Gerais através do universo dos seus três maiores compositores: Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. O grupo faz um apanhado de diversas fases da carreira dos artistas, destacando o álbum Clube da Esquina (1972) que forjou um movimento que conquistou o respeito mundial de músicos, crítica e público, além de recentemente ter sido eleito por críticos e músicos influentes 'o melhor álbum da história da Música Popular Brasileira'. Já Yellow Dog é um passeio pelo melhor do rock sessentista e setentista. No setlist, nomes como Pink Floyd, Beatles, Supertramp, Neil Young, Cream, Crosby Stills & Nash e Led Zeppelin. A banda é formada pelos mesmos integrantes do Clube da Esquina Tributo RS e também da Relâmpago Imaginário, trabalho autoral de Alemão Jef e seus fiéis parceiros de gigs. A formação da banda para este show é Alemão Jef (vocal e violão de 12 cordas), Sérgio Gomes (teclado e voz), Gilberto Rosa (bateria), Zeca Garcia (guitarra), Daniel Vlacic (baixo), Marcelo Figueiredo (sax) e Luiz Mario (percussão). O duo Woodsteel foi formado em 2022 pelos guitarristas Paulinho Barcellos & Gambona, que interpretam clássicos do Rock, Blues & Jazz, em releituras pessoais, com dois violões.